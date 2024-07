Résultat des législatives 2024 à Chamboulive (19450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Chamboulive, quels reports de voix à gauche au second tour des législatives ? Le Front populaire qui s'avance cette fois a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Chamboulive, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 38,15% des votes dans la commune. Un chiffre qui s'est envolé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (12 points de plus). Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 49,49% à l'époque.

20:58 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Chamboulive lors des législatives ? Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces législatives sera très analysé. La progression du RN se montre déjà solide à Chamboulive entre le score de la formation en 2022 (18%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (31,59%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de députés offrant au RN une progression de 130 à 160 sièges comparé aux élections de 2022 (89 sièges). Assez pour envisager un ancrage durable du parti dans la commune, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Francis Dubois (Les Républicains) en tête lors des législatives 2022 à Chamboulive Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif est également d'une logique implacable au moment du rendez-vous politique de ce 7 juillet. Lors des dernières législatives à Chamboulive, le RN finissait également à la seconde position sur le podium, 18% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 26,92% pour Sandrine Deveaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la victoire au binôme Les Républicains (50,51%). C'est donc Francis Dubois (Les Républicains) qui l'emportait.

20:05 - Quel verdict à Chamboulive pour le bloc de gauche ce dimanche soir ? A en croire les études publiées entre les deux tours, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de s'assurer moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance de la gauche pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité maintiendraient une centaine de députés. Il faudra néanmoins tenir compte des particularités locales. Lors du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Chamboulive ont placé en tête François Hollande (Front populaire), qu'ils ont gratifié de 38,15% des voix. Maïtey Pouget (Rassemblement National) et Francis Dubois (Les Républicains) suivaient avec, dans l'ordre, 31,59% et 26,97% des électeurs à l'échelle municipale. François Hollande était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Corrèze dans son ensemble, avec cette fois 37,63%, devant Maïtey Pouget avec 30,89% et Francis Dubois avec 28,64%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Chamboulive : quelle évolution ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? À Chamboulive, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 73,3%, dépassant de 13 points celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 60,33% des électeurs de Chamboulive avaient effectivement pris part au scrutin, contre un taux de participation de 60,02% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - 73,3% de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Chamboulive L'abstention est sans aucun doute l'une des clés de ces législatives. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Chamboulive s'élevait à 26,7%. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 21,35% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 22,98% au second tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 40,55% au premier tour et 44,3% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Chamboulive ? L'idée de vivre un moment historique de la vie politique serait notamment susceptible de faire augmenter le taux de participation à Chamboulive.

17:29 - Analyse socio-économique de Chamboulive : perspectives électorales À Chamboulive, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec une densité de population de 25 habitants/km² et 38,71% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 10,58% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec ses 8,7% d'agriculteurs pour 1 164 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,18%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,85%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 29,2%, comme à Chamboulive, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.