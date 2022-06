Résultat de la législative à Argentat-sur-Dordogne : en direct

12/06/22 11:21

Les résultats des législatives 2022 à Argentat-sur-Dordogne seront théoriquement donnés assez rapidement après la fermeture des 4 bureaux de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on découvrira assez vite qui des 10 candidats se qualifie au 2nd tour.

Quel candidat les 3 074 habitants d'Argentat-sur-Dordogne placeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et choisiront-il un bulletin de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 23,5% des voix au premier tour à Argentat-sur-Dordogne, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 22,6% et 20,4% des voix. Les résultats nationaux avaient néanmoins contraint les habitants d'Argentat-sur-Dordogne à changer de favori pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour avec 56,9% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 43,1% des voix.