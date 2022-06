Résultat de la législative à Aspremont : en direct

12/06/22 11:16

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 25,6% des voix au premier tour à Aspremont, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. La candidate d'extrême droite et Éric Zemmour avaient obtenu 25,6% et 16,4% des votes. Et pour finir retournement de situation : Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour en réunissant 51,0% des suffrages face à Emmanuel Macron (49,0%). Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il se reposer sur cette commune pour acquérir une majorité à l'hémicycle ? Quel postulant à l'hémicycle les habitants d'Aspremont fixeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?