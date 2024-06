19:47 - Quel verdict pour le Front populaire à la fin de ces législatives ?

La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance dans le brouillard. La liste de Raphaël Glucksmann avait atteint 8,06% à Roquebillière il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 2,61% de Manon Aubry (LFI), les 1,93% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,88% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme tournant autour des 15% sur place. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Roquebillière, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 14,48% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,05% pour Yannick Jadot, 4,62% pour Fabien Roussel et 0,79% pour Anne Hidalgo).