En direct

19:35 - Un résultat aux législatives d'environ 10% à Saint-Étienne-de-Tinée pour le Nouveau Front populaire ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 6,73% à Saint-Étienne-de-Tinée. Mais ce sont 10% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (2,67%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,92%) et enfin de Léon Deffontaine (0,89%). Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Étienne-de-Tinée, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé aussi 10,39% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Saint-Étienne-de-Tinée en 5 ans Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais des éléments se dégagent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Saint-Étienne-de-Tinée entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera tout proche des 20% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Saint-Étienne-de-Tinée le 9 juin Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Étienne-de-Tinée, à 40,66%, soit 320 voix. L'extrême droite devançait alors François-Xavier Bellamy à 18,3% et Valérie Hayer à 10,93%.

14:32 - 28,1% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Saint-Étienne-de-Tinée Le choix de celui qui va présider la France est probablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. Il faut retenir que le RN avait affiché au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait rassemblé 28,1% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, obtenant respectivement 21,76% et 13,22%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,58% contre 45,42%).

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Saint-Étienne-de-Tinée ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Étienne-de-Tinée, obtenant 9,93% des suffrages sur place, contre 42,84% pour Christelle d'Intorni (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Les Républicains avec 39,22% contre 60,78% pour les vainqueurs. Christelle d'Intorni remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Saint-Étienne-de-Tinée : démographie et socio-économie impactent les élections législatives En pleine campagne électorale législative, Saint-Étienne-de-Tinée est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec une population de 1 341 habitants répartis dans 4 464 logements, ce village présente une densité de 8 hab/km². L'existence de 350 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (14,92%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 39,47% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 29,67% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3173,63 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Pour conclure, Saint-Étienne-de-Tinée incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Saint-Étienne-de-Tinée : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Saint-Étienne-de-Tinée ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 65,07% au premier tour et seulement 63,91% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Saint-Étienne-de-Tinée ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,72% des votants de la commune, à comparer avec une participation de 80,64% au premier tour, soit 1 112 personnes. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages, cumulée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine, seraient par exemple capables d'impacter les choix que feront les électeurs de Saint-Étienne-de-Tinée.