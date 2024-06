En direct

19:35 - Un vote de gauche entre 14% et 15% à Lantosque pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Lantosque, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,5% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 8,95% à Lantosque. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce dimanche soir, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 14% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quel score pour le RN lors des législatives à Lantosque ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. En regardant la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN a toutes les chances de s'élever tout proche des 30% à Lantosque. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des électeurs également arrachés par le mouvement dans la zone sur la même période (42,45% pour Jordan Bardella en 2019 et 49,27% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - 49,27% pour le RN à Lantosque le 9 juin dernier Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc également indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 369 électeurs de Lantosque se sont en effet tournés vers la liste du RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a cumulé ainsi 49,27% des votes face à Valérie Hayer à 9,48% et Raphaël Glucksmann à 8,95%.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Lantosque Marine Le Pen avait fini première avec 40,25% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Lantosque. Emmanuel Macron était deuxième avec 15,08% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,34%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 10,09% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 70,69%, devant Emmanuel Macron à 29,31%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Lantosque ? Aux législatives en 2022 à Lantosque, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 24,58% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 32,96% pour Christelle d'Intorni (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (73,84%). Christelle d'Intorni remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les données démographiques de Lantosque révèlent les tendances électorales Dans la ville de Lantosque, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Dans le village, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,1% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (57,78%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 733 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (32,84%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,89%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 33,22%, comme à Lantosque, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux législatives à Lantosque Au fil des dernières années, les 1 210 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 41,1% des inscrits sur les listes électorales de Lantosque (Alpes-Maritimes) avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 44,47% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,26% au premier tour. Au second tour, 47,95% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Lantosque ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 348 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,55% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,65% au deuxième tour.