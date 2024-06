En direct

19:35 - La gauche aussi dans les favoris à Saint-Martin-Vésubie pour ces législatives ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 7,37% à Saint-Martin-Vésubie. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 13% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Martin-Vésubie, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 10,83% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Martin-Vésubie avant les législatives Que déduire des résultats des dernières élections ? En analysant sommairement la progression du RN vue des dernières élections à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de se situer pas loin des 20% à Saint-Martin-Vésubie. Une estimation qui semble coller avec les suffrages également grappillés par le parti dans la commune sur la même période (28,88% pour Jordan Bardella en 2019 et 35,79% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Une percée du RN aussi à Saint-Martin-Vésubie début juin ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus que jamais évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Martin-Vésubie, à 35,79%. Le mouvement nationaliste a alors doublé François-Xavier Bellamy à 24,47% et Valérie Hayer à 10,13%.

14:32 - Saint-Martin-Vésubie avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection présidentielle. Chose rare : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Celle-ci avait rassemblé 23,02% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 21,84% et 17,92%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 59,15% contre 40,85%).

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Saint-Martin-Vésubie ? Analyser le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Saint-Martin-Vésubie en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 7,62% au premier tour, contre 55,48% pour Christelle d'Intorni (Les Républicains), Saint-Martin-Vésubie faisant partie de la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains avec 21,07% contre 78,93% pour les vainqueurs. Christelle d'Intorni remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Saint-Martin-Vésubie : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Saint-Martin-Vésubie, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 385 habitants répartis dans 2 270 logements, ce bourg présente une densité de 14 habitants/km². Ses 185 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 415 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (28,85%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 32,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 52,77% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 644,25 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Saint-Martin-Vésubie écrit une nouvelle page de l'histoire française.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Martin-Vésubie pour les législatives À Saint-Martin-Vésubie, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 33,28% au premier tour et seulement 32,26% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Martin-Vésubie ? Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 19,58% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 22,91% au second tour.