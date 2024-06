En direct

19:50 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des voix de la Nupes à Levens ? La Nupes ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Levens, le binôme Nupes avait en effet glané 17,08% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 7,98% à Levens pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,68% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,93% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,49% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme de 14% cette fois.

18:42 - Le RN a vigoureusement avancé à Levens Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Levens au début du mois Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est majeur. Consulter des résultats aussi récents peut donc sembler également pertinent au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les élections européennes 2024 à Levens. Le bulletin attirait 50,66% des voix, contre Valérie Hayer à 9,63% et Raphaël Glucksmann à 7,98%.

14:32 - Levens avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 39,9% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Levens. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,46%. Levens n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 12,09% des suffrages pour sa part. La patronne du RN elle conservait son avantage au second tour avec 65,34%.

12:32 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Levens ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN arrivait en pôle position à Levens. C'est en effet Frank Khalifa qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 25,58% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes. Christelle d'Intorni (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 67,02%.

11:02 - Élections législatives à Levens : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Levens se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 5 165 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 490 entreprises, Levens est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 18,21% des résidents sont des enfants, et 8,12% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Les 149 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2415,24 € par mois, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. En résumé, à Levens, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Législatives précédentes à Levens : l'impact de la participation Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Levens ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,92% au premier tour et seulement 43,92% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Levens pour les élections législatives 2024 ? En proportion, au niveau de la France, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 4 236 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,62% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 78,75% au premier tour, ce qui représentait 3 336 personnes.