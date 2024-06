En direct

19:35 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saint-Blaise à la loupe L'autre incertitude qui entoure ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors des élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 7,92% à Saint-Blaise. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 1,58% de Manon Aubry (LFI), les 3,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,99% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 11% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Blaise, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 13,9% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 15 points gagnés en 5 ans par le RN à Saint-Blaise Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 15 points à Saint-Blaise entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 40% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Blaise a pris fait et cause pour Jordan Bardella aux européennes Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. C'est en effet la liste dirigée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections européennes 2024 à Saint-Blaise, avec 52,87% des votes exprimés (267 voix) devant celle de Marion Maréchal avec 8,71%, suivie par la liste de Valérie Hayer avec 8,51%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Saint-Blaise lors de la dernière présidentielle L'élection du président de la République est sans doute la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Saint-Blaise. Marine Le Pen finissait à 42,84% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 20,86% et 11,96% des voix. Jean-Luc Mélenchon se contentait de la quatrième place avec seulement 9,04% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 64,75%, devant Emmanuel Macron à 35,25%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le RN se hissait en première position à Saint-Blaise lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Frank Khalifa qui se classait en tête au premier tour avec 27,54% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes. Mais c'est finalement Christelle d'Intorni (Les Républicains) qui s'imposait chez les électeurs de Saint-Blaise au second tour, avec 65,31%.

11:02 - Saint-Blaise : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Blaise montrent des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des élections législatives. Avec 52,13% de population active et une densité de population de 125 hab par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,06% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (87,36%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 408 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,9%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,92%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Blaise mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,2% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Saint-Blaise : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Comment votent ordinairement les électeurs de cette localité ? Début juin, à l'occasion des européennes, parmi les 942 personnes en âge de voter à Saint-Blaise, 44,9% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 47,34% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,84% au premier tour et seulement 62,12% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Blaise pour les législatives ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.