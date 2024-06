En direct

19:50 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Tourrette-Levens à la loupe Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait glané 7,03% à Tourrette-Levens pour ce tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 16% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 14,24% des voix dans la commune.

18:42 - Une évolution notable du RN à Tourrette-Levens en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la petite démonstration de Bardella à Tourrette-Levens En deux ans, ce fragile équilibre a été effacé, au niveau national comme à l'échelle locale. Le résultat de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Tourrette-Levens, avec 48,54%, soit 994 voix. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Marion Maréchal à 8,54% et Valérie Hayer à 8,35%.

14:32 - À Tourrette-Levens, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait énormément séduit à Tourrette-Levens pendant la présidentielle 2022 avec un score de 34,38% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient derrière à 18,36% et 15,1% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon, avec 12,73% des suffrages pour sa part. Pour le 2e tour du scrutin, c'est de nouveau la leader du Rassemblement national qui passait devant à Tourrette-Levens avec 62,49%, devant Emmanuel Macron à 37,51%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Tourrette-Levens Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection législative localement, comme dans le reste du pays. Aux législatives en 2022 à Tourrette-Levens, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 22,27% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,84% pour Christelle d'Intorni (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (72,28%). Christelle d'Intorni s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Tourrette-Levens Comment la population de Tourrette-Levens peut-elle impacter les résultats des législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,25% sont des personnes âgées. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,16%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 723 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,89%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,09%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Tourrette-Levens mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,35% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Tourrette-Levens Le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères essentiels des élections législatives à Tourrette-Levens. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,72% au premier tour. Au deuxième tour, 42,86% des citoyens se sont déplacés. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,04% au sein de la commune. Le taux de participation était de 76,58% au premier tour, ce qui représentait 2 884 personnes.