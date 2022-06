Résultat de la législative à Bailleul : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bailleul sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Bailleul ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Bailleul, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 31,0% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 28,99%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,65% et Éric Zemmour à 5,7%. Les indications nationales des dernières semaines boulverseront probablement ce paysage à Bailleul dimanche, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. 14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Bailleul ? À Bailleul, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,39% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 25,91% au premier tour. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à pousser les habitants de Bailleul (59270) à se désintéresser de l'élection. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Bailleul ? Comment votent ordinairement les électeurs de cette agglomération ? En 2017, au moment des élections législatives, 53,21% des personnes aptes à voter à Bailleul avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 49,85% pour le second round. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Bailleul C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Bailleul, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 14 candidats qui ont postulé pour devenir député (soit plus que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 11021 électeurs de Bailleul ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 14 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Bailleul

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bailleul comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 15ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Anne Abadie Divers droite Anne-Lise Perche Droite souverainiste Caroline Landtsheere Divers droite Stephane Dieusaert Les Républicains Marc Deneuche Divers centre Stéphane Ledez Divers centre Pierrick Berteloot Rassemblement National Gaétan Lamérant Ecologistes Claude Nicolet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Joël Duyck Divers droite Emilie Ducourant Nouvelle union populaire écologique et sociale Jérôme Darques Divers droite Aurélie Leleu Reconquête ! Benjamin Dubiez Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Bailleul : les enjeux

Les habitants de Bailleul (59270) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 31,0% des votes au premier tour à Bailleul, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et l'ex-député européen avaient obtenu 29,0% et 16,7% des votes. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 52,6% des voix face à Marine Le Pen (47,4%). Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois.