Résultat des législatives 2024 à Saint-Jans-Cappel (59270) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Saint-Jans-Cappel, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? L'autre source de doute qui entoure ces élections est celle du résultat de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire pour ces législatives. L'attelage a obtenu un peu plus de 28% des voix au niveau de l'Hexagone dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La somme de voix semble importante. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Jans-Cappel, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,29% des votes dans la commune. Une progression en comparaison des 20,93% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'extrême droite a lourdement gagné du terrain à Saint-Jans-Cappel La part des électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour sera un enseignement majeur pour cette législative 2024 au niveau local. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est pas impossible, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que disent les tendances des législatives 2022 pour Saint-Jans-Cappel ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif peut aussi sembler une évidence au moment de ce second tour du 7 juillet. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Saint-Jans-Cappel, déjà couverte par la 15ème circonscription du Nord, avait en revanche vu le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 23,76%, alors que le RN, si omniprésent aujourd'hui, sera derrière à 19,24%. Sur la commune de Saint-Jans-Cappel, c'est finalement une majorité Nupes qui sera préférée au moment du second tour, avec 54,27% contre 45,73% pour l'adversaire Rassemblement National.

20:05 - Les premiers résultats des législatives sont-ils porteurs de sens pour le 2e tour à Saint-Jans-Cappel ? D'après les enquêtes rendues publiques dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti pourrait s'assurer pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron garderaient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Jean-Pierre Bataille (Divers droite) a collecté 41,83% des voix à Saint-Jans-Cappel le 30 juin, lors du premier tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Pierrick Berteloot (Rassemblement National) et Emilie Ducourant (Union de la gauche) avec respectivement 35,27% et 21,29% des électeurs. La 15ème circonscription du Nord n'a en revanche pas tout à fait voté comme la ville, puisque c'est Pierrick Berteloot qui y devançait ses adversaires, avec 45,97% devant Jean-Pierre Bataille avec 34,15% et Emilie Ducourant avec 18,23%.

19:21 - Participation à Saint-Jans-Cappel : un sursaut par rapport au scrutin européen Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Jans-Cappel a atteint 25,16%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 38,18% au niveau de Saint-Jans-Cappel. Le taux d'abstention était de 36,88% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Saint-Jans-Cappel lors du 2e tour des législatives ? L'abstention constitue indéniablement l'une des clés des législatives 2024. Dans la commune, 25,16% des électeurs se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,88% au premier tour et 43,9% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 323 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,67% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 16,63% au deuxième tour. La volonté des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national est de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Jans-Cappel.

17:29 - Démographie et politique à Saint-Jans-Cappel, un lien étroit La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Jans-Cappel façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,87% et une densité de population de 216 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,2%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 727 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,56%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,53%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Jans-Cappel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,73% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.