Résultat des législatives 2024 à Boeschepe (59299) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Boeschepe, qui va faire main basse le vote de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'ensemble a obtenu 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Boeschepe, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,64% des votes dans la commune. Une poussée à comparer néanmoins avec les 22,6% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 17 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Boeschepe Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible que le RN finisse vainqueur à Boeschepe ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le RN aux législatives à Boeschepe ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera ainsi une des clés localement pour le seond tour de cette élection législative 2024. Le parti lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Boeschepe, comme lors des législatives 2022 ? Le RN tirait aussi son épingle du jeu à Boeschepe au cours des élections des députés il y a deux ans. On retrouvait en effet Pierrick Berteloot au sommet au premier tour, avec 29,47% dans la ville. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 51,44%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,56%.

20:05 - Des législatives positives pour le RN jusqu'ici Le dimanche 30 juin 2024, les habitants de Boeschepe ont placé en tête Pierrick Berteloot (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 46,52% des suffrages. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Jean-Pierre Bataille (Divers droite) et Emilie Ducourant (Nouveau Front populaire) avec respectivement 29,85% et 21,64% des électeurs. Pierrick Berteloot était aussi en tête dans la 15ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 45,97%, devant Jean-Pierre Bataille avec 34,15% et Emilie Ducourant avec 18,23%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Boeschepe : une participation inédite ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Boeschepe était de 26,74%, en dessous de 16 points de celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 42,23% des électeurs de Boeschepe (59) avaient en effet déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 41,31% lors des européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - La grande inconnue de ces législatives à Boeschepe demeure la participation Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Boeschepe ? L'abstention était de 26,74% à Boeschepe lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,38% au premier tour et 49,24% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Boeschepe ce soir ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 22,4% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 21,44% au second tour.

17:29 - Boeschepe : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale législative, Boeschepe est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec une population de 2 179 habitants répartis dans 956 logements, cette ville présente une densité de 161 habitants/km². Avec 370 entreprises, Boeschepe se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (16,21%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 40,58% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2305,56 euros/mois, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Finalement, Boeschepe incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.