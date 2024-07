Résultat des législatives 2024 à Méteren (59270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la gauche à Méteren ? L'autre question de ces élections sera celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'attelage a obtenu un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Méteren, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 14,23% des votes dans la localité. Une performance à affiner néanmoins avec les 17,52% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Méteren Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour ces élections législatives. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Méteren ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera ainsi regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le parti frontiste va-t-il de nouveau s'imposer à Méteren, comme en 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Méteren, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 21% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 21,23% pour Claude Nicolet (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il s'arrogeait pourtant 53,14% des voix, devant les candidats Nupes (46,86%). C'est ainsi Pierrick Berteloot chez les frontistes qui coiffait tout le monde au poteau.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Grâce à 42,52% des suffrages, Pierrick Berteloot (Rassemblement National) a pris la pôle position à Méteren, dimanche 30 juin pour le 1er round des législatives. Jean-Pierre Bataille (Divers droite) et Emilie Ducourant (Front populaire) suivaient en récupérant 41,71% et 14,23% des électeurs. C'est aussi Pierrick Berteloot qui arrivait en pôle position dans la 15ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 45,97%, devant Jean-Pierre Bataille avec 34,15% et Emilie Ducourant avec 18,23%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Méteren ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? En comparaison avec les élections européennes de 2024, la participation au 1er round des législatives 2024 à Méteren s'est renforcée, s'élevant à 74,65%. A l'occasion du dernier scrutin européen, 57,33% des personnes aptes à participer à une élection à Méteren avaient en effet pris part au scrutin, contre un taux de participation de 59,46% en 2019. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation reste l'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Méteren À Méteren, l'un des critères importants des législatives est incontestablement le taux d'abstention. Le pourcentage de participation à Méteren pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 74,65%, dimanche dernier. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 757 personnes en âge de voter au sein de la localité, 80,82% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 78,54% au premier tour, ce qui représentait 1 380 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,94% au premier tour et 49,01% au deuxième tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient de nature à pousser les électeurs de Méteren à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Méteren : législatives et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième round des élections législatives à Méteren comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 256 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 175 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 196 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,3%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 34,13% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,46%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2476,37 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Méteren manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.