17:29 - Démographie et politique à Hazebrouck, un lien étroit

Au cœur de la campagne électorale législative, Hazebrouck est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 21 498 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 179 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 6 195 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,56% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 329 résidents étrangers, Hazebrouck est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,54%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2070,41 €/mois. À Hazebrouck, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.