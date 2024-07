Résultat des législatives 2024 à Steenbecque (59189) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes à Steenbecque ? Quelle part de voix ira au Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus à l'échelle nationale sont un premier indice. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 18,51% des bulletins à Steenbecque. Un score à compléter néanmoins avec les 18,57% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le RN a solidement gagné du terrain à Steenbecque en 2 ans L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. La progression du parti, qui s'élève déjà à 19 points à Steenbecque entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le RN aux législatives à Steenbecque ? Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi le principal enseignement à l'échelle locale pour le second tour de ces élections des députés 2024. Le RN va-t-il encore s'imposer à Steenbecque, comme lors des législatives 2022 ? Les législatives avaient aussi donné lieu à un bon résultat pour le Rassemblement national à l'époque à Steenbecque. On retrouvait en effet Pierrick Berteloot en tête au premier tour, avec 27,19% dans la cité. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 51,42%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,58%.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Steenbecque Pour le premier round de la législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Steenbecque ont préféré Pierrick Berteloot (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 46,49% des bulletins de vote. Jean-Pierre Bataille (Divers droite) récupérait 34,11%. De son côté, Emilie Ducourant (Front populaire) glanait 18,51% des votants. Pierrick Berteloot était aussi en tête dans la 15ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 45,97%, devant Jean-Pierre Bataille avec 34,15% et Emilie Ducourant avec 18,23%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Steenbecque : une hausse par rapport aux européennes ? Au fil des précédentes élections, les 1 679 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Steenbecque, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 71,53%, dépassant celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 58,5% dans la commune de Steenbecque. La participation était de 60,84% lors du scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation peut-elle descendre au 2e tour des législatives à Steenbecque ? L'une des clés de ces législatives 2024 est sans aucun doute l'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Steenbecque pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 28,47%. Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,3% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 19,98% au second tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,27% au premier tour. Au second tour, 50,9% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Steenbecque ?

17:29 - Démographie et politique à Steenbecque, un lien étroit Quel impact aura la population de Steenbecque sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 17,15% des résidents sont des enfants, et 25,63% de 60 ans et plus. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (14,83%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 686 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,33%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,94%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Steenbecque mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,9% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.