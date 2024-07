Résultat des législatives 2024 à Godewaersvelde (59270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Godewaersvelde, que vont choisir les supporters de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier reste une inconnue dans cet épilogue. Au premier tour, l'ensemble a récolté plus de 28% des votes à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Godewaersvelde, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 23,1% des votes dans la commune. Une percée à compléter néanmoins avec les 24,9% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 16 points à Godewaersvelde L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 16 points à Godewaersvelde entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Godewaersvelde ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Godewaersvelde ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera en conséquence très commenté au niveau local pour le second tour de cette élection des députés. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année remporter ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Godewaersvelde, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 24,26% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 24,90% pour Emilie Ducourant (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes avec 52,02%. Emilie Ducourant remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Déjà 40,52% pour le RN à Godewaersvelde aux élections législatives A en croire les projections finales rendues publiques juste avant le second tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de gagner moins de 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats macronistes sécuriseraient une centaine de sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Grâce à 40,52% des bulletins de vote, Pierrick Berteloot (Rassemblement National) a pris la pôle position à Godewaersvelde, le 30 juin 2024 pour le premier tour des législatives. En seconde place, Jean-Pierre Bataille (Divers droite) décrochait 35,02%. Enfin, Emilie Ducourant (Front populaire) récupérait 23,1% des électeurs. Pierrick Berteloot était aussi en tête dans la 15ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 45,97%, devant Jean-Pierre Bataille avec 34,15% et Emilie Ducourant avec 18,23%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Godewaersvelde : quelle évolution ? Au fil des dernières années, les 2 081 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En comparaison avec les européennes du 9 juin, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Godewaersvelde s'est intensifiée de 15 points, atteignant 73,74%. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 58,55% des personnes en capacité de participer à une élection à Godewaersvelde avaient effectivement pris part à l'élection. La participation était de 60,48% lors du scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, la participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Godewaersvelde, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives ? À Godewaersvelde, l'un des critères importants de ces législatives 2024 est le taux de participation. Les résidents de Godewaersvelde ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 73,74%. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 549 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 82,18% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 78,95% au premier tour, c'est-à-dire 1 223 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,59% au premier tour et 51,75% au deuxième tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont susceptibles de faire augmenter la participation à Godewaersvelde (59270).

17:29 - Comprendre l'électorat de Godewaersvelde : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la seconde étape des élections législatives à Godewaersvelde comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 053 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 116 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 609 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une automobile (84,72%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 31,8% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,81% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 65,76 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Godewaersvelde contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.