Résultat des législatives 2024 à Renescure (59173) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Renescure, que vont décider les électeurs du Front populaire ? Avec 28,06% des voix au niveau du pays lors du premier round des élections dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Une performance qui pourrait lui permettre de titiller le RN ce soir. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 11,1% des votes à Renescure. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 15,22% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Renescure Le résultat obtenu par le RN sera déterminant pour cette élection du Parlement, localement. La progression du parti, qui se monte déjà à 20 points à Renescure entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Avec une projection rapide, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Renescure ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national vainqueur aux dernières législatives à Renescure Le résultat obtenu par la formation de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de cette élection du Parlement à l'échelle locale. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti frontiste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Renescure ? Le Rassemblement national arrivait aussi en première position à Renescure lors des législatives à l'époque. Dans la commune, c'est Pierrick Berteloot qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 29,71%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 62,36%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,64%.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Renescure Pierrick Berteloot (Rassemblement National) a enregistré 49,92% des votes à Renescure le 30 juin 2024, au soir du premier tour des législatives. Jean-Pierre Bataille (Divers droite) et Emilie Ducourant (Union de la gauche) suivaient en captant respectivement 37,46% et 11,1% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Pierrick Berteloot rassemblant cette fois 45,97%, devant Jean-Pierre Bataille avec 34,15% et Emilie Ducourant avec 18,23%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Renescure : quelle évolution ? L'étude des précédents scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Le premier tour des élections législatives 2024 à Renescure a connu une participation de 68,11%, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 800 inscrits sur les listes électorales à Renescure, 51,17% avaient en effet participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 56,4% lors des élections européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives à Renescure L'abstention constitue à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Renescure était de 31,89%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,49% au premier tour. Au second tour, 51,15% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 765 personnes en âge de voter dans la ville, 23,29% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,74% au second tour.

17:29 - Comprendre l'électorat de Renescure : un regard sur la démographie locale Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Renescure, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 022 logements pour 2 128 habitants, la densité de la commune est de 110 hab/km². L'existence de 94 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (84,44%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,25% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,81%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2070,25 € par mois. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Renescure montre l'intérêt des habitants pour les idées françaises.