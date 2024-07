Résultat des législatives 2024 à Blaringhem (59173) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Blaringhem, qui va récupérer les voix du Front populaire ? Avec plus de 28% des voix au niveau national dans les résultats du 1er tour des élections dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nupes. Un score qui pourrait le placer en position de rivaliser avec le RN au second tour. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 12,83% des votes à Blaringhem. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (11,75%).

20:58 - L'époustouflante évolution du RN à Blaringhem en 2 ans A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives sera très commenté. La progression du parti, qui se monte déjà à 23 points à Blaringhem entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive vainqueur à Blaringhem ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour le Rassemblement national ce soir à Blaringhem ? Le score du RN sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de ces élections législatives 2024, localement, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau gagner à Blaringhem, comme lors des législatives 2022 ? Le RN parvenait aussi à tirer son épingle du jeu à Blaringhem lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale à l'époque. On retrouvait en effet Pierrick Berteloot en tête au premier tour, avec 32,92% dans la cité. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 64,43%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,57%.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Blaringhem ce dimanche ? Pierrick Berteloot (Rassemblement National) a rassemblé 55,6% des suffrages à Blaringhem le 30 juin 2024, lors du 1er round de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Jean-Pierre Bataille (Divers droite) et Emilie Ducourant (Front populaire) avec respectivement 30,03% et 12,83% des votants. Pierrick Berteloot était aussi en tête dans la 15ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 45,97%, devant Jean-Pierre Bataille avec 34,15% et Emilie Ducourant avec 18,23%.

19:21 - Au moment des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Blaringhem ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Les chiffres montrent une participation de 69,04% au 1er round des législatives 2024 à Blaringhem, supérieure à celle des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux de participation atteignait effectivement 54,23% au sein de Blaringhem (59), contre un taux de participation de 55,88% pour les européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Le score de la participation au second tour des législatives 2024, un élément essentiel à Blaringhem ? À Blaringhem, l'abstention constitue indéniablement l'une des clés des législatives 2024. Dans la ville, 69,04% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,53% des votants de la ville. Le taux de participation était de 79,44% au second tour, soit 1 302 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,15% au premier tour. Au deuxième tour, 45,69% des électeurs se sont déplacés. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des ménages sont notamment capables de pousser les citoyens de Blaringhem à ne pas rester chez eux.

17:29 - Comment la composition démographique de Blaringhem façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Blaringhem, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Dans la commune, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,79% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (85,33%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 755 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,18%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,36%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Blaringhem mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,76% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.