Résultat des législatives 2024 à Caëstre (59190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Caëstre, qui va récupérer les voix de la gauche ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire pour ces législatives. L'ensemble a récolté un peu plus de 28% des votes à l'échelle de la France dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 15,85% des bulletins à Caëstre. Un score à affiner néanmoins avec les 18,26% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,42% pour Yannick Jadot, 1,88% pour Fabien Roussel et 2,05% pour Anne Hidalgo).

20:58 - L'extrême droite a fortement progressé à Caëstre L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 17 points à Caëstre entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il n'est pas impossible, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Caëstre ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de ces élections législatives localement. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Caëstre ? Le Rassemblement national arrivait également en pôle position à Caëstre lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, c'est Pierrick Berteloot qui arrivait en tête au premier tour avec 28,20%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 56,69%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,31%.

20:05 - Des législatives favorables pour le RN à ce stade Avec 45,23% des bulletins de vote, Pierrick Berteloot (Rassemblement National) a pris les devants à Caëstre, dimanche 30 juin lors du premier tour des élections législatives. Jean-Pierre Bataille (Divers droite) et Emilie Ducourant (Front populaire) suivaient en recueillant respectivement 37,81% et 15,85% des électeurs à l'échelle municipale. Pierrick Berteloot était aussi en tête dans la 15ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 45,97%, devant Jean-Pierre Bataille avec 34,15% et Emilie Ducourant avec 18,23%.

19:21 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Caëstre ? Au fil des dernières années, les 2 044 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Le premier tour des législatives 2024 à Caëstre a connu un taux d'abstention de 28,27%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, sur les 1 550 personnes en âge de voter à Caëstre, 43,35% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 42,68% pour les européennes de 2019. Pour information, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Caëstre ? À Caëstre, le niveau de participation constitue indéniablement l'un des facteurs principaux des législatives. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Caëstre s'élevait à 28,27%. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 19,55% au sein de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 20,29% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,3% au premier tour et 52,2% au deuxième tour. La flambée des prix qui alourdit le budget des Français pourrait renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Caëstre.

17:29 - Caëstre : législatives et dynamiques démographiques Comment les électeurs de Caëstre peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 189 habitants/km² et 47,99% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,77% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (17,8%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 756 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,43%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,54%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Caëstre mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,56% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.