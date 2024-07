Résultat des législatives 2024 à Cassel (59670) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les votes du Front populaire scrutés Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des législatives dimanche dernier, à Cassel, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,23% des votes dans la localité. Une somme à comparer néanmoins avec les 22,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 24 points arrachés en 2 ans par le RN à Cassel L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 24 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse vainqueur à Cassel ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Cassel ? Revenir sur le dernier scrutin législatif fait également sens au moment de ce second tour du 7 juillet. Même si ce passif ne donne aucune certitude… Avec 24,17% à Cassel, le binôme Les Républicains avait en revanche été gagnant par les votants de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Cassel choisira en revanche Emilie Ducourant (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au second tour, finalement à la première place localement avec 50,71%, devant l'adversaire Rassemblement National à 49,29%.

20:05 - Jean-Pierre Bataille (Divers droite) en pôle position lors de la législative à Cassel Grâce à 39,14% des voix, Jean-Pierre Bataille (Divers droite) a pris la pôle position à Cassel, dimanche 30 juin au soir du premier tour des législatives. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Pierrick Berteloot (Rassemblement National) et Emilie Ducourant (Nouveau Front populaire) avec 38,97% et 21,23% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la ville, puisque c'est Pierrick Berteloot qui y devançait ses adversaires, avec 45,97% devant Jean-Pierre Bataille avec 34,15% et Emilie Ducourant avec 18,23%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Cassel lors des derniers scrutins Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette localité lors des précédentes consultations démocratiques ? Comme précisé dans la précédente publication, la participation lors du premier tour des élections législatives à Cassel a été de 71,03%, plus forte de 14 points que celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 1 750 inscrits sur les listes électorales à Cassel, 57,37% étaient allés voter, contre un taux de participation de 57,35% lors des européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention peut-elle monter à l'occasion du 2e tour des législatives à Cassel ? À Cassel, le niveau de participation constitue incontestablement l'un des critères essentiels de ces législatives. Le pourcentage de votants à Cassel pour le premier tour des législatives 2024 était de 71,03%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 57,65% au premier tour et 53,1% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Cassel ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 707 personnes en âge de voter dans la ville, 76,16% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 77,27% au second tour, ce qui représentait 1 319 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient potentiellement ramener les citoyens de Cassel (59670) vers les urnes.

17:29 - Cassel : législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Cassel, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 227 habitants répartis dans 1 114 logements, cette commune présente une densité de 182 habitants/km². L'existence de 178 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 17,03% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,3% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 28,84% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2522,98 €/mois, la ville ambitionne plus de prospérité. Pour finir, Cassel incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.