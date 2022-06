Résultat des législatives à Belleville-sur-Meuse - Election 2022 (55430) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Le résultat de l' élection législative 2022 à Belleville-sur-Meuse est tombé. Ces données ne reflètent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la circonscription, 247 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Meuse. Le taux de participation atteint 48% des habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription électorale (1 160 non-votants). Florence Goulet a rassemblé 37% des suffrages au niveau de la localité. Elle ressort devant Anne Bois (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Johan Laflotte (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent respectivement 19% et 15% des votes.

Le premier tour de la dernière présidentielle, à Belleville-sur-Meuse, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 37,78% des suffrages. En seconde position, arrivait Emmanuel Macron à 25,29%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,46% et Éric Zemmour à 7,42%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche un peu moins de 28% dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indications nationales des ultimes semaines viendront certainement remettre en question ce décor lors des législatives à Belleville-sur-Meuse au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle a vu son score reculer à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des questions clés de ces législatives 2022, à Belleville-sur-Meuse comme dans toute la France. Le candidat LFI avait cumulé 13,46% des suffrages en avril dernier dans la ville. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,08% et 1,15% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement obtenir 17,69% à Belleville-sur-Meuse pour ces élections légilsatives.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs habitant à Belleville-sur-Meuse ( Meuse ) seront invités à contribuer aux élections législatives comme tous les Français. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 37,78% des votes au premier tour à Belleville-sur-Meuse, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le président de La France Insoumise avaient obtenu 25,29% et 13,46% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Belleville-sur-Meuse avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 55,81% des votes, cédant ainsi 44,19% des voix à Emmanuel Macron.