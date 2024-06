L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 18,55% des suffrages dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 13,18% à Verdun. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 22% sur place.

Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 31% à Verdun ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc également comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Le résultat de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Verdun, à 37,69%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 17,58% et Raphaël Glucksmann à 13,18%.

C'est probablement l'élection du président de la République qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Verdun avec 28,38% contre 29,76% pour Emmanuel Macron. Verdun n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,82% et 8,58% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 46,87% contre 53,13%.