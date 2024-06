Résultat des législatives à Dieue-sur-Meuse : l'élection 2024 en direct

Revenir sur le dernier scrutin législatif apporte des indicateurs précieux au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 avaient abouti à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Dieue-sur-Meuse. On retrouvait en effet Florence Goulet en tête au premier tour, avec 36,13% dans la cité, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Meuse. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 57,14%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,86%.

11:02 - Élections législatives à Dieue-sur-Meuse : un éclairage démographique

Dans la ville de Dieue-sur-Meuse, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec 31% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,62%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (68,31%) souligne l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (80,8%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 558 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,77%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,2%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Dieue-sur-Meuse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,72% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.