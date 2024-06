Résultat des législatives à Clermont-en-Argonne : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comment la composition démographique de Clermont-en-Argonne façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Clermont-en-Argonne, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec 27% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 13,71%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (61,69%) souligne le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (69,2%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 475 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (19,53%) met en lumière des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (14,25%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Clermont-en-Argonne mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,26% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.