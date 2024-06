En direct

19:48 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Montmédy convoité Une autre question qui entoure ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Aux élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 7,27% à Montmédy. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 13% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Montmédy, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 15,12% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement avancé à Montmédy Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 19 points à Montmédy entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 39% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Montmédy au début du mois ? Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Montmédy, avec 47,42%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 14,53% et François-Xavier Bellamy à 7,27%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Montmédy au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,7% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Montmédy. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,09% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,48%. Montmédy n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 8,28% des suffrages. Rebelotte pour la patronne du RN au 2e tour face à Macron avec 54,32%.

12:32 - Des législatives favorables pour le RN en 2022 Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national réalisait un bon démarrage à Montmédy. On retrouvait en effet Florence Goulet en tête au premier tour, avec 31,53% dans la cité, qui votait pour la 2ème circonscription de la Meuse. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Anne Bois (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 51,95%.

11:02 - Les enjeux locaux de Montmédy : tour d'horizon démographique Dans la commune de Montmédy, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,16%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (51,22%) souligne le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 309 euros par an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 470 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 16,91% et d'une population étrangère de 14,66% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Montmédy mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,88% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - L'abstention aux législatives à Montmédy (55600) À Montmédy (55600), l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'étendue de la participation. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,89% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 27,65% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,68% au premier tour. Au second tour, 55,35% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Montmédy ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des Français serait par exemple capable de modifier les décisions que prendront les citoyens de Montmédy.