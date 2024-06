En direct

19:49 - À Thierville-sur-Meuse, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'autre question qui enveloppe ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,1% des suffrages dans la commune. Un score à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 9,64% à Thierville-sur-Meuse. Mais ce sont 17% que peut en revanche briguer la gauche encore une fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (5,35%), de Marie Toussaint (2,52%) et enfin de Léon Deffontaine (1,26%).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 12 points à Thierville-sur-Meuse Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Thierville-sur-Meuse entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 40% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 46,75% à Thierville-sur-Meuse le 9 juin dernier Un autre scrutin bien plus proche est venu atomiser l'équilibre établi il y a deux ans. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Thierville-sur-Meuse, avec 46,75%. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 14,57% et Raphaël Glucksmann à 9,64%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Thierville-sur-Meuse ? La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini en tête avec 35,47% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Thierville-sur-Meuse. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,87% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,53%. Thierville-sur-Meuse n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 7,55% des suffrages. Au deuxième tour, la candidate du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 51,35%.

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Thierville-sur-Meuse ? Le nombre de bulletins du RN sera très observé localement pour ces élections des députés. Les législatives 2022 avaient abouti à un excellent démarrage pour le RN à Thierville-sur-Meuse. C'est en effet Florence Goulet qui se classait en tête au premier tour avec 32,43% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Meuse. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 50,87%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,13%.

11:02 - Démographie et politique à Thierville-sur-Meuse, un lien étroit À Thierville-sur-Meuse, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec 43% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,84%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 663 euros/an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 861 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,66%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (37,22%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Thierville-sur-Meuse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,18% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - La participation aux élections législatives à Thierville-sur-Meuse Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Thierville-sur-Meuse ? Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,03% au premier tour. Au deuxième tour, 45,84% des votants ont exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,45% au niveau de la localité, contre un taux de participation de 76,28% au premier tour, soit 1 457 personnes.