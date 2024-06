En direct

La Nupes ayant éclaté, que deviendront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 7,04% à Étain. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (4,72%), l'EELV Marie Toussaint (3,12%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (2,76%) le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 16% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Étain, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 15,69% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Étain entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 41% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 566 votants d'Étain ont en effet préféré l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a séduit ainsi 50,45% des voix face à Valérie Hayer à 8,38% et Raphaël Glucksmann à 7,04%.

L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Étain. Marine Le Pen prenait une avance notable avec 42,45% au premier tour contre 22,47% pour Emmanuel Macron et 12,54% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 6,75% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'était aussi imposée au 2e tour avec 62,47%.

Le nombre de votes du RN sera très observé pour ces élections 2024, au niveau local, comme au niveau national. Le RN arrivait en première position à Étain il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Florence Goulet en tête au premier tour, avec 33,14% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Meuse. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 58,52%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,48%.

Dans les rues d'Étain, le scrutin est en cours. Avec ses 3 473 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 196 entreprises, Étain se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,01% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 26,43% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 890 €/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,83%, révélant une situation économique mitigée. À Étain, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

À Étain (55400), l'un des critères décisifs de ces élections législatives sera sans nul doute le taux de participation. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 59,66% au premier tour et seulement 61,27% au second tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 546 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 29,73% étaient restés chez eux. L'abstention était de 28,25% au second tour. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les craintes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, seraient par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Étain.