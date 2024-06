Résultat des législatives à Dugny-sur-Meuse : l'élection 2024 en direct

Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national réalisait un joli score à Dugny-sur-Meuse au cours des élections des députés il y a deux ans. On retrouvait en effet Florence Goulet en tête au premier tour, avec 36,35% dans la cité, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Meuse. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 56,67%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,33%.

11:02 - Analyse socio-économique de Dugny-sur-Meuse : perspectives électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Dugny-sur-Meuse montrent des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,88% et une densité de population de 66 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (85,1%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 520 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,06%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,75%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Dugny-sur-Meuse mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,27% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.