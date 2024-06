En direct

19:48 - Sur quel candidat vont converger les 16,59% de la Nupes à Stenay ? La Nupes, qui a fait long feu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? La liste PS-Place publique portée par Glucksmann avait terminé à 10,24% à Stenay le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 3,27% de Manon Aubry (LFI), les 2,13% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,85% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 16% sur place. Lors du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré également 16,59% des suffrages dans la localité.

18:42 - 14 points grappillés en 5 ans par le RN à Stenay Que conclure de tous ces scores ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. On peut donc imaginer que le RN termine à près de 44% voire plus à Stenay ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 50,78% pour la liste Bardella à Stenay le 9 juin Regarder quelques jours en arrière semble également indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Si on se penche sur le détail, 357 électeurs de Stenay ont en effet préféré le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 50,78% des voix contre Valérie Hayer à 11,38% et Raphaël Glucksmann à 10,24%.

14:32 - Stenay avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait énormément séduit à Stenay pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 37,49% des suffrages dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,02% et 11,68% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 6,82% des suffrages pour sa part. Au second tour, face à Macron, la candidate du RN s'était aussi imposée avec 56,58% contre 43,42%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Le RN parvenait en pôle position à Stenay lors des législatives de 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de la Meuse, c'est Florence Goulet qui arrivait en tête au premier tour avec 36,02%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 54,72%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,28%.

11:02 - Comment la composition démographique de Stenay façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Stenay, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,23% et une densité de population de 101 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 691 euros par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (27,83%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (14,05%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Stenay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 41,47% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est l'heure de voter à Stenay : la participation au cœur des préoccupations À Stenay, quelle abstention aux précédentes élections législatives ? Le niveau de participation sera immanquablement l'un des critères décisifs de ces législatives à Stenay. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,86% au premier tour et seulement 56,33% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Stenay ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 28,45% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 29,86% au premier tour.