Résultat de la législative à Bernes-sur-Oise : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Les résultats des élections législatives 2022 à Bernes-sur-Oise seront vraisemblablement communiqués assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 20 heures, la fermeture ayant été reportée, et le résultat devrait advenir dans les heures qui suivent pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il faut bien évidemment tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Bernes-sur-Oise. A l'occasion du premier tour de l'élection législative, le 12 juin dernier, les habitants de Bernes-sur-Oise ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 33,85% des suffrages. Les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à respectivement 27,13% et 20,03% des suffrages.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative 2022 à Bernes-sur-Oise. Au sein de la 1ère circonscription du Val-d'Oise, les 1672 citoyens de Bernes-sur-Oise ont désigné la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Les citoyens des 82 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Bernes-sur-Oise ? Le taux d'abstention représente 52% des citoyens autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune pour la 1ère circonscription du Val-d'Oise. Leïla Ivorra a rassemblé 34% des suffrages. Elle arrive devant Philippe Pierre (Rassemblement National) et Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent dans l'ordre 27% et 20% des voix.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs demeurant à Bernes-sur-Oise ( Val-d'Oise ) seront incités à contribuer aux élections législatives comme partout en France. Pour quel prétendant voteront-ils ? La nouvelle coalition de partis de gauche obtiendra-t-elle la confiance des électeurs de cette commune à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Durant la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 27,47% des votes au premier tour à Bernes-sur-Oise, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La candidate d'extrême droite et celui qui était candidat à sa propre réélection avaient obtenu 26,52% et 24,54% des votes. Le résultat national avait toutefois commandé aux électeurs de Bernes-sur-Oise de se trouver un autre porte-drapeau pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en empochant 53,67% des suffrages face à Marine Le Pen (46,33%).