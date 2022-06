Résultat des législatives à Bernes-sur-Oise - Election 2022 (95340) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Bernes-sur-Oise. À Bernes-sur-Oise, les 1672 habitants inscrits dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ces chiffres ne reflètent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 1ère circonscription du Val-d'Oise : 82 autres communes contribuent aussi au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Leïla Ivorra a réuni 34% des votes. Elle coiffe au poteau Philippe Pierre (Rassemblement National) et Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent 27% et 20% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de la 1ère circonscription du Val-d'Oise atteint 48% (797 votants).

9 candidats se présentent dans la circonscription de Bernes-sur-Oise ce dimanche 12 juin, pour le premier round des élections législatives 2022. Un nombre de postulants dans la moyenne du reste du pays (10 candidatures le plus souvent). Les 1655 électeurs de la cité auront jusqu'à 20 heures pour rallier les 2 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce 1er round.

L'analyse des résultats des consultations démocratiques passées permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. En 2017, au moment des législatives, sur les 1 552 inscrits sur les listes électorales à Bernes-sur-Oise, 62,05% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 52,32% pour le second round. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.

À Bernes-sur-Oise, l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement le taux de participation. Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 73,23% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,43% au premier tour, ce qui représentait 1 298 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Bernes-sur-Oise. Les reports des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,85% et 1,35% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,2% du côté des électeurs de gauche, sans compter le vote Mélenchon.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs demeurant à Bernes-sur-Oise ( Val-d'Oise ) seront incités à contribuer aux élections législatives comme partout en France. Pour quel prétendant voteront-ils ? La nouvelle coalition de partis de gauche obtiendra-t-elle la confiance des électeurs de cette commune à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Durant la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 27,47% des votes au premier tour à Bernes-sur-Oise, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La candidate d'extrême droite et celui qui était candidat à sa propre réélection avaient obtenu 26,52% et 24,54% des votes. Le résultat national avait toutefois commandé aux électeurs de Bernes-sur-Oise de se trouver un autre porte-drapeau pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en empochant 53,67% des suffrages face à Marine Le Pen (46,33%).