Résultat des législatives à Boeschepe : l'élection 2024 en direct

12:09 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Boeschepe

L'observation des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Début juin, lors des européennes, le taux de participation s'était hissé à 57,77% des électeurs de Boeschepe (Nord), à comparer avec une participation de 58,69% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,62% au premier tour et seulement 50,76% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Boeschepe ? Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour.