Résultat des législatives 2024 à Bailleul : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Dynamique électorale à Bailleul : une analyse socio-démographique

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Bailleul mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,21%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (54,25%) souligne le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2239,68 € par mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 5 069 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,83%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,82%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Bailleul mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 33,57% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.