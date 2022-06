Résultat des législatives à Boeschepe - Election 2022 (59299) [PUBLIE]

12/06/22 23:06

Résultat des législatives 2022 à Boeschepe

Le résultat des élections législatives 2022 à Boeschepe est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 15ème circonscription du Nord

Le résultat de l' élection législative à Boeschepe a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Le candidat Rassemblement National arrache la première position chez les 1701 citoyens inscrits dans la 15ème circonscription du Nord demeurant à Boeschepe. La participation atteint 52% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 15ème circonscription du Nord. Reste encore à savoir si les électeurs des 53 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Boeschepe. Pierrick Berteloot a ainsi accumulé 29% des votes. Emilie Ducourant (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 23% des votes. De son côté, Claude Nicolet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 18% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Boeschepe Pierrick Berteloot Rassemblement National 26,42% 29,47% Emilie Ducourant Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,03% 22,60% Claude Nicolet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,61% 17,87% Stephane Dieusaert Les Républicains 10,69% 9,23% Jérôme Darques Divers droite 5,53% 1,54% Caroline Landtsheere Divers droite 3,16% 1,54% Stéphane Ledez Divers centre 2,99% 3,43% Marc Deneuche Divers centre 2,54% 1,66% Aurélie Leleu Reconquête ! 2,52% 3,55% Joël Duyck Divers droite 2,37% 1,07% Gaétan Lamérant Ecologistes 2,15% 2,25% Anne Abadie Divers droite 1,60% 2,72% Benjamin Dubiez Divers extrême gauche 1,36% 1,78% Anne-Lise Perche Droite souverainiste 1,04% 1,30% Participation au scrutin Circonscription Boeschepe Taux de participation 48,32% 51,62% Taux d'abstention 51,68% 48,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99% 2,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82% 0,91% Nombre de votants 47 249 878

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Boeschepe sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:57 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de gauche à Boeschepe ? Les votants de Boeschepe avaient offert 14,52% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er round de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,56% et 2,7% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 7,26% à gauche de l'échiquier (vote Mélenchon exclu). 16:30 - À Boeschepe, des sondages tout aussi justes qu'en France ? Les indications nationales des dernières heures se répéteront certainement à Boeschepe. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Or le président-candidat avait obtenu 25,25% des voix à Boeschepe, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. Marine Le Pen se hissait à 32,97% des voix contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,52% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Boeschepe ? L'un des critères principaux des élections législatives 2022 sera sans aucun doute le niveau de participation à Boeschepe. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 78,56% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 77,6% au premier tour, ce qui représentait 1 323 personnes. La perte de pouvoir d'achat serait notamment susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Boeschepe. 11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Boeschepe ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes consultations politiques. Durant les dernières législatives, 1 747 personnes en capacité de voter à Boeschepe s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 54,95%), à comparer avec un taux de participation de 48,65% pour le deuxième round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives à Boeschepe Pour ces nouvelles élections de 2022 à Boeschepe, l'unique bureau de vote (Salle des Fêtes) a ouvert ses portes à 8 heures et cessera d'accueillir les 1705 votants à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 14 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit sensiblement plus que la moyenne dans le pays.

Législatives 2022 à Boeschepe : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 33.0% des voix au premier tour à Boeschepe, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et le président du parti La France Insoumise avaient obtenu 25.3% et 14.5% des voix. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 50.1% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 49.9% des voix exprimés lors des résultats. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Les habitants de Boeschepe (59) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ?