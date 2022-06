Résultat de la législative à Bonnétable : 2e tour en direct

17:22 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Bonnétable ?

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 35,55% des votes le 12 juin dernier à l'occasion du premier round de la législative. Elle est suivie par les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui recueillent respectivement 28,53% et 16,81% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges.