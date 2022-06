Résultat de la législative à Bonnétable : en direct

Dans les 2 bureaux de vote de Bonnétable, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait enregistré 15,56% des suffrages en avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,53% et 1,27% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 3,8% à gauche (en plus des voix de Mélenchon).

14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la présidentielle à Bonnétable ?

À Bonnétable, le niveau de participation sera immanquablement l'un des critères décisifs de ces élections législatives 2022. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait notamment capable de détourner l'attention des habitants de Bonnétable (72110) du vote. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 28,23% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 30,34% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.