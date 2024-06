Résultat des législatives à Bort-les-Orgues : l'élection 2024 en direct

12:05 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Bort-les-Orgues

Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Bort-les-Orgues, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,79% au premier tour et seulement 44,89% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Bort-les-Orgues ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 73,34% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 73,31% au deuxième tour, soit 1 384 personnes. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des familles seraient susceptibles de pousser les électeurs de Bort-les-Orgues à s'intéresser plus fortement à l'élection.