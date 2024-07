Résultat des législatives 2024 à Argentat-sur-Dordogne (19320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:00 - Quel score pour le Front populaire à la fin de ces élections législatives 2024 ? L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? La question est encore posée avec plus d'accuité encore pour ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a obtenu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage s'avère élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Argentat-sur-Dordogne, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 43,92% des votes dans la commune. Un score qui a fortement progressé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (16 points de plus). Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 48,15% à l'époque.

20:58 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors du second tour à Argentat-sur-Dordogne ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera très observé au niveau local pour cette élection du Parlement 2024. Si on tient compte de la progression du RN vue lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà long. La part de suffrages conquis par le mouvement à Argentat-sur-Dordogne s'élève par ailleurs à 13 points en 2 ans. Suffisamment pour annoncer une installation solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Francis Dubois (Les Républicains) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Argentat-sur-Dordogne Ce premier verdict est immanquablement à mettre en face de ce qui a eu lieu en 2022. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Argentat-sur-Dordogne, déjà couverte par la 1ère circonscription de la Corrèze, avait en revanche vu le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 27,72%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent aujourd'hui, restera derrière à 13,86%. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains avec 51,85% contre 48,15% pour les perdants. Mais c'est Francis Dubois (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 51,85%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,15%.

20:05 - Le résultat de la gauche déjà déterminant au premier tour à Argentat-sur-Dordogne François Hollande (Nouveau Front populaire) a obtenu 43,92% des suffrages à Argentat-sur-Dordogne dimanche 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives. En seconde position, Maïtey Pouget (Rassemblement National) recueillait 26,94%. De son côté, Francis Dubois (Les Républicains) ramassait 26,57% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 1ère circonscription de la Corrèze, François Hollande rassemblant cette fois 37,63%, devant Maïtey Pouget avec 30,89% et Francis Dubois avec 28,64%.

19:21 - Scrutins à Argentat-sur-Dordogne : quels enseignements tirer des taux d'abstention ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Les données montrent un pourcentage d'abstention de 29,92% au 1er tour des législatives 2024 à Argentat-sur-Dordogne, inférieur à celui des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, 44,54% des personnes en capacité de voter à Argentat-sur-Dordogne avaient effectivement boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 44,45% lors du scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 h.

18:35 - 70,08% de participation lors de la première étape des législatives 2024 à Argentat-sur-Dordogne À Argentat-sur-Dordogne, la participation est l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la commune, dimanche, 29,92% des électeurs se sont abstenus au premier tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,2% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 26,22% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,91% au premier tour et 46,7% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Argentat-sur-Dordogne ? La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles serait notamment capable de pousser les habitants d'Argentat-sur-Dordogne (19320) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Argentat-sur-Dordogne Dans les rues d'Argentat-sur-Dordogne, le scrutin est en cours. Dotée de 2 199 logements pour 2 869 habitants, la densité de la ville est de 137 habitants par km². Ses 245 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 841 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (57,71%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 45,83% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 23,31% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 925,99 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Argentat-sur-Dordogne démontre l'intérêt des habitants pour les idées de l'Hexagone.