Résultat des législatives à Bouligny : l'élection 2024 en direct

Le taux d'abstention constituera indéniablement un critère clé des législatives 2024 à Bouligny. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,25% au premier tour et seulement 33,45% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bouligny ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 67,07% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote. La participation était de 66,42% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 155 personnes.

08:02 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Bouligny

Les 4 bureaux de vote de la commune de Bouligny (de Hotel de Ville à Salle Municipale La Mouriere) ferment leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement. Des élections législatives anticipées sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale élus pour cinq ans. Pour mémoire, les précédentes élections législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle alliance politique tirera son épingle du jeu au cours de ces législatives à Bouligny ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.