Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à environ 40% voire plus à Belleville-sur-Meuse ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. La communauté des électeurs de Belleville-sur-Meuse avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection suprême de 2022. La figure du RN finissait avec 37,78% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,29% et 13,46% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 7,42% des voix pour sa part. Au 2e tour, face à Macron, Marine Le Pen avait aussi une longueur d'avance avec 55,81%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Belleville-sur-Meuse

Dans la ville de Belleville-sur-Meuse, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,77% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,3%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 079 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,33%) met en lumière des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (11,59%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Belleville-sur-Meuse mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,06% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.