En direct

19:48 - Pour la Nupes, les 21,0% de Mélenchon à Bouligny font saliver Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 21,0% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Bouligny il y a deux mois. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,92% et 0,79% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 23,71% à Bouligny pour ces légilsatives.

16:30 - À Bouligny, des sondages tout aussi valables ? À Bouligny, Marine Le Pen atteignait la tête du vote de la dernière élection avec 40,16% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,0%. Suivaient, avec 18,81%, Emmanuel Macron et enfin, à 5,16%, Fabien Roussel. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les indications nationales des dernières semaines viendront certainement remettre en question la donne lors des législatives à Bouligny, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle a baissé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Bouligny À Bouligny, l'un des critères importants du scrutin législatif 2022 sera incontestablement le niveau d'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 66,42% dans la localité, à comparer avec un taux de participation de 67,07% au premier tour, soit 1 169 personnes. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière économique et énergétique sont par exemple susceptibles de détourner l'attention des électeurs de Bouligny (55240) du vote.

11:30 - La participation va-t-elle encore baisser lors des législatives à Bouligny ? Au cours des dernières élections, les 2 550 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières législatives, le taux de participation avait représenté 37,66% au premier tour dans la commune à Bouligny. La participation était de 31,17% pour le second tour. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.