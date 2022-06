En direct

19:26 - Qui vont adopter les électeurs de gauche à Bouvron ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Bouvron comme dans toute la France. L'Insoumis avait obtenu 21,42% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 8,37% et 2,08% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total estimé à 31,87% pour la coalition LFI-PS-EELV.

16:30 - À Bouvron, des sondages aussi pertinents qu'en France ? À Bouvron, Emmanuel Macron finissait à la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 29,1% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 22,86%. Arrivaient ensuite, avec 21,42%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,37%, Yannick Jadot. Pour ce qui est de la France, c'est un score de un peu moins de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront certainement infléchir la donne lors des législatives à Bouvron ce dimanche. Or la majorité a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À Bouvron, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Bouvron. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 22,95% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 21,03% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne et son impact sur les tarifs des matières premières seraient de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Bouvron (44130).

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Bouvron ? L'observation des élections précédentes est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des législatives de 2017, sur les 2 047 inscrits sur les listes électorales à Bouvron, 57,65% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,28% pour le second round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.