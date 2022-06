Résultat de la législative à Bruyères-sur-Oise : 2e tour en direct

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Bruyères-sur-Oise. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a obtenu 33,05% des votes le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des élections législatives. La candidature Rassemblement National récupère 32,22% des voix. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 17,08% des voix.

10:30 - Le verdict des législatives 2022 à Bruyères-sur-Oise sera connu ce soir !

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les moments clés de cette 2e étape des législatives 2022 à Bruyères-sur-Oise, jusqu'à la communication des résultats. On trouve les candidats qualifiés il y a 7 jours dans la circonscription de la ville et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de second tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.