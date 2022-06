Résultat des législatives à Bruyères-sur-Oise - Election 2022 (95820) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Bruyères-sur-Oise

Le résultat des élections législatives 2022 à Bruyères-sur-Oise est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative 2022 à Bruyères-sur-Oise. À Bruyères-sur-Oise, les 2830 citoyens rattachés à la 1ère circonscription du Val-d'Oise ont pris parti pour la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux de participation parmi les habitants inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription du Val-d'Oise atteint 39%. Dans la commune, Leïla Ivorra a collecté 33% des voix. Elle précède Philippe Pierre (Rassemblement National) et Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent dans l'ordre 32% et 17% des suffrages. Le résultat final de la législative au niveau de cette circonscription législative résultera de la conduite des électeurs des 82 autres communes qui la composent.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bruyères-sur-Oise Leïla Ivorra Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,20% 33,05% Emilie Chandler Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,78% 17,08% Philippe Pierre Rassemblement National 21,03% 32,22% Antoine Savignat Les Républicains 11,95% 4,64% Erwan Attagnant Reconquête ! 5,04% 2,88% Albert Lapeyre Ecologistes 4,56% 4,36% Lionel Lessaint Droite souverainiste 2,34% 1,49% Sandrine Barbier Ecologistes 2,09% 1,95% Barbara Géhan Divers extrême gauche 1,02% 2,32% Participation au scrutin Circonscription Bruyères-sur-Oise Taux de participation 49,01% 38,87% Taux d'abstention 50,99% 61,13% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 1,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35% 0,55% Nombre de votants 40 549 1 100

Législatives 2022 à Bruyères-sur-Oise : les enjeux