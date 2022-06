En direct

20:01 - Quel résultat aux législatives de Caëstre pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Les habitants de Caëstre avaient livré 11,9% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re manche de la présidentielle. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,42% et 2,05% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 17,37% à Caëstre pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Caëstre ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces mouvements des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Caëstre. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Avec 32,02% des suffrages exprimés, à Caëstre cette fois, Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à la dernière élection suprême. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 31,85%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 11,9% et Valérie Pécresse à 5,57%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces élections législatives à Caëstre L'un des critères décisifs des élections législatives sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Caëstre. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et ses retombées en matière économique et énergétique sont de nature à priver les urnes de leurs citoyens à Caëstre. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 508 personnes en âge de voter au sein de la ville, 19,55% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,29% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Caëstre ? Au fil des dernières années, les 2 049 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 49,83% au premier tour des votants de Caëstre. L'abstention était de 46,68% au second round. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.