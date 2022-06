Résultat de la législative à Calvi : en direct

12/06/22 17:19

Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 48,78% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Calvi. Le taux de participation était de 43,52% au second round.

Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place à la dernière élection à l'Elysée à Calvi avec 30,99% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 19,22%, devançant Éric Zemmour à 16,95% et Jean-Luc Mélenchon à 9,42%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron achevait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront peut-être chambouler ce paysage lors des législatives dans la commune ce dimanche. Il faut se rappeler que la coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 31% des suffrages au premier tour à Calvi, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui était candidat à un nouveau mandat et Éric Zemmour avaient obtenu 19% et 17% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Calvi avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 61% des suffrages, cédant donc 39% des voix à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Calvi (2B) seront invités à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France.