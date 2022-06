Résultat des législatives à Cassel - Election 2022 (59670) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Résultat des législatives 2022 à Cassel

Le résultat des élections législatives 2022 à Cassel est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 15ème circonscription du Nord

Le résultat de la législative 2022 à Cassel est tombé. La candidature Les Républicains arrive en première place chez les 1712 citoyens inscrits dans la 15ème circonscription du Nord et demeurant à Cassel. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription atteint 58% (987 votants). Au sein de la ville, Stephane Dieusaert a rassemblé 24% des votes. Emilie Ducourant (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Claude Nicolet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à respectivement 23% et 17% des votes. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Cassel. Les citoyens de 53 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 15ème circonscription du Nord.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cassel Pierrick Berteloot Rassemblement National 26,42% 14,98% Emilie Ducourant Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,03% 22,62% Claude Nicolet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,61% 17,36% Stephane Dieusaert Les Républicains 10,69% 24,17% Jérôme Darques Divers droite 5,53% 8,26% Caroline Landtsheere Divers droite 3,16% 2,27% Stéphane Ledez Divers centre 2,99% 2,69% Marc Deneuche Divers centre 2,54% 0,21% Aurélie Leleu Reconquête ! 2,52% 2,79% Joël Duyck Divers droite 2,37% 0,72% Gaétan Lamérant Ecologistes 2,15% 1,65% Anne Abadie Divers droite 1,60% 1,14% Benjamin Dubiez Divers extrême gauche 1,36% 0,62% Anne-Lise Perche Droite souverainiste 1,04% 0,52% Participation au scrutin Circonscription Cassel Taux de participation 48,32% 57,65% Taux d'abstention 51,68% 42,35% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99% 1,11% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82% 0,81% Nombre de votants 47 249 987

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cassel sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:54 - Quel résultat pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Cassel ? Dans les 2 bureaux de vote de Cassel, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait atteint 18,91% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,96% et 1,82% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 24,69% à Cassel pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Cassel ? Avec 31,01% des suffrages exprimés, au 1er round à Cassel, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à l'issue du dernier scrutin présidentiel. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 23,1%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 18,91% et Éric Zemmour à 7,52%. Les tendances nationales des ultimes semaines boulverseront probablement ces équilibres lors des législatives dans la cité dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité présidentielle a baissé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - À Cassel, le chiffre clé de ces législatives reste la participation À Cassel, le niveau de participation sera immanquablement l'un des critères principaux de ce scrutin législatif. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 22,73% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 23,84% au premier tour. La situation géopolitique actuelle est par exemple capable de faire gagner le pourcentage d'abstention à Cassel. 11:30 - La participation à Cassel peut-elle encore descendre lors des législatives ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette localité ? Lors des précédentes élections législatives, 52,0% des personnes en âge de participer à une élection à Cassel avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,63% au tour deux. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - Les législatives se terminent à 18 heures à Cassel Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons vivre cette journée d'élections législatives 2022 à Cassel, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. Sont en lice 14 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

