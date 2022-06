Résultat des législatives à Charmes - Election 2022 (88130) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Charmes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription des Vosges

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Charmes. Lors du premier tour des élections législatives, les 2956 électeurs de Charmes enregistrés dans la 4ème circonscription des Vosges ont pris parti pour la candidature Rassemblement National. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune pour la 4ème circonscription des Vosges s'établit à 56% (1 654 non-votants). Sébastien Humbert a obtenu 32% des suffrages. François-Xavier Wein (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Christophe Laurent (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à respectivement 22% et 16% des votes. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 269 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Charmes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Charmes Sébastien Humbert Rassemblement National 26,10% 32,21% Jean-Jacques Gaultier Les Républicains 21,50% 13,48% François-Xavier Wein Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,97% 22,49% Christophe Laurent Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,74% 16,30% Christian Franqueville Divers gauche 12,39% 6,35% Joris Huriot Divers gauche 5,83% 2,74% Jocelyne Jabrin Reconquête ! 2,35% 3,61% Thierry Morales Ecologistes 1,19% 1,80% Camille Bailly Divers extrême gauche 0,93% 1,02% Participation au scrutin Circonscription Charmes Taux de participation 51,28% 44,05% Taux d'abstention 48,72% 55,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61% 1,84% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,15% Nombre de votants 33 484 1 302

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Charmes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:05 - Qui vont adopter les électeurs de gauche à Charmes ? Une des clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Charmes, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait atteint 17,75% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,73% et 1,35% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,08% à gauche de l'échiquier, sans compter le vote Mélenchon. 16:30 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Charmes ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho à Charmes ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité présidentielle a chuté à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Or le premier tour de la dernière présidentielle, à Charmes cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,96% des suffrages. Derrière, se hissait Emmanuel Macron à 21,98%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,75% et Éric Zemmour à 5,68%. 14:30 - À Charmes, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives reste la participation L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Charmes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 930 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,01% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 75,09% au premier tour, c'est-à-dire 2 200 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour des législatives ? 11:30 - À Charmes quel était le pourcentage de l'abstention à Charmes en 2017 ? Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Il y a 5 ans, durant les élections législatives, 2 946 inscrits sur les listes électorales de Charmes avaient pris part au vote au premier tour (soit 45,52%). Le taux de participation était de 39,85% au tour deux. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Charmes pour ces législatives Si jamais vous avez du mal à vous faire un avis sur les 9 candidats au 1er tour dans la circonscription de Charmes, pas de panique. Les 5 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Charmes : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 38.0% des voix au premier tour à Charmes, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un nouveau mandat et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 22.0% et 17.8% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Charmes avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 57.9% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 42.1% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les 4 755 électeurs de Charmes (Vosges) seront incités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.