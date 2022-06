En direct

19:39 - Pour la Nupes, les 13,49% de Jean-Luc Mélenchon à Cherré-Au augurent un score élevé Dans les 3 bureaux de vote de Cherré-Au, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 13,49% des suffrages le 10 avril dernier. Les reports des suffrages d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,12% et 1,65% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 19,26% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Cherré-Au ? Avec 32,94% des suffrages exprimés, au premier tour à Cherré-Au, Emmanuel Macron avait obtenu la première position lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait deuxième à 26,1%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,49% et Valérie Pécresse à 7,78%. Les indicateurs nationaux des derniers jours modifieront probablement ce paysage lors des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité présidentielle a chuté à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant la trêve. Le RN de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%.

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Cherré-Au À Cherré-Au, la participation sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur l'économie mondiale sont de nature à dépouiller les urnes de leurs citoyens à Cherré-Au. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,8% dans la ville. L'abstention était de 20,47% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Cherré-Au à l'occasion du premier tour des élections législatives 2022 ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 57,43% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Cherré-Au, à comparer avec une participation de 54,82% pour le round numéro deux.